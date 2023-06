Die Stadt hätte zum Fest der 1000 Lichter mit solch hohem Besucherandrang rechnen können. Mehr Personal wäre nötig gewesen.

Die Begründung, dass keiner mit so hohem Besucherandrang und den Wildparkern am Exe habe rechnen können, scheint an den Haaren herbeigezogen. Selbst bei den erwarteten 4000 Besuchern wäre die Parksituation außer Kontrolle geraten. Und dass Autos, die auf Rettungswegen stehen, kein Knöllchen bekommen, weil das Ordnungsamt wegen einer Ruhestörung keine Kapazitäten frei gehabt habe, ist unverständlich. Keine Ruhestörung dauert einen ganzen Abend. Die Beamten hätten genug Zeit zum Strafzettelverteilen gehabt. Das Wildparken könnte nächstes Jahr wieder passieren, es gab ja keine Strafe. Ein paar Kollegen im Einsatz mehr hätten nicht geschadet.