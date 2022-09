Am Montag ist Schulanfang. Gab’s früher auch Schultüten? Und was haben die Leute für Erinnerungen an ihre Schulzeit? Bei unserer Montagsumfrage haben wir auch etwas erfahren über den Schulalltag in der DDR, in Kasachstan und in der Ukraine.

Aljoscha Wagner weiß zwar nicht mehr, was in seiner Schultüte drin war, – aber wie sie aussah. „Sie hatte die Form einer Rakete. Die hat meine Mutter für mich gebastelt“, erinnert sich der 34-Jährige. Denn: „Ich wollte wie jedes Kind Astronaut werden.“ Über den Inhalt mutmaßt er: „So, wie ich meine Mutter kenne, waren das Sachen für den Schulbeginn – Hefte, Stifte, Mäppchen, wahrscheinlich.“ Außer in Religion hatte der Zweibrücker nur gute Noten – jetzt ist er aus der Kirche ausgetreten. „Vielleicht hat das damals so den Grundstein gelegt.“ Erinnerungen an die Grundschulzeit in der Niederauerbacher Hilgard-Grundschule hat er nur gute. „Ich war mit all meinen Freunden in einer Klasse. Wir waren auch vor der Schule schon befreundet, vom Kindergarten.“ Nach vier Jahren Grundschule war die gemeinsame Zeit vorbei – dann gingen alle woanders auf weiterführende Schulen.

Aljoscha Wagner Foto: Laborenz

Ludmilla Jung erinnert sich sehr gerne an ihre Grundschulzeit in Kasachstan. Mit sieben wurde man eingeschult – bei ihr war das 1961. „Ich war eigentlich eine gute und fleißige Schülern. Das hat mir immer gut gefallen, mit anderen Kindern zu tun zu haben.“ Den Grundstein für die Kreativität der Zweibrücker Chordirigentin legte ihre Grundschulzeit. „Damals hatte es nicht so viele Spielsachen gegeben. Wir haben das selbst entwickelt und uns was ausgedacht.“ Sie haben Puppen gemacht und Kleider genäht. Eine Schultüte hatte sie damals nicht – „mit der Familie wurde gefeiert. Meine Eltern haben Süßigkeiten gebacken, und ein paar Kinder wurden eingeladen.“ Von ihrer Mutter bekam sie aber eine selbstgenähte Tüte mit einem Heft, Stiften, einer Feder und Tinte. „Damals hat man so geschrieben. Das war quasi wie der Ranzen.“

Ludmilla Jung Foto: Laborenz

Lidia Janzen wurde in der Ukraine eingeschult. „Wir hatten keine Schultüte, aber einen Blumenstrauß.“ Geschenke bekam sie nicht – „wir waren elf Geschwister, das war zu teuer“. Bei ihren eigenen drei Kindern legt sie auf eine Schultüte aber viel Wert. „Ich finde das schön, wenn sie sich freuen.“ Für die Einschulung damals hatten sich alle schick gemacht – die Mädchen in Kleidern, die Jungs in Anzügen. Das war auch die Schuluniform. „Heute trägt man die nur noch bei der Einschulung. Meine Schulzeit war wild und witzig“, erinnert sie sich. Lieblingsfächer? „Auf keinen Fall Mathe“, sagt sie lachend. „Das war Musik und Kunst.“ Seit 27 Jahren ist sie in Deutschland.

Lidia Janzen Foto: Laborenz

Gerald Offenhäußer erinnert sich direkt an seine Schultüte. „Das war eine grüne, in metallic, mit Rauten. Ich weiß es nicht mehr genau, aber da waren wohl die Gummibärchen-Erdbeeren drin.“ Eingeschult wurde der Battweilerer 1971 auch im Ort – in der Volksschule. „Das erste, was wir gemacht haben damals: Wir haben geknetet und haben im Saal von den Dritt- und Viertklässlern geholfen bekommen.“ In der ersten Klasse waren sie zu acht. Wegen der Schulreform war er in der zweiten Klasse in Oberauerbach, mit einer neuen Klasse. Oft sind sie „durch den Wald gehupst, haben uns die Bäume, Rinde und Früchte angeguckt“. Damals kamen auch mal gern Bambus- und Holzstöcke zum Einsatz. „Daran kann ich mich bei mir aber nicht erinnern.“

Gerald Offenhäußer Foto: Laborenz

So ganz an seine Schultüte erinnert sich Reinhard Schlunke nicht mehr. „Aber ich war stolz mit meiner Schultüte.“ 1959 wurde er eingeschult – in der ehemaligen DDR in Werder an der Havel (Brandenburg). „Nach der Grundschule bin ich nach Oberbexbach.“ In Zweibrücken wohnt er mit seiner Frau schon 45 Jahre. Seine Grundschulzeit verbindet er vor allem mit seiner „kräftigen Lehrerin. Wir mussten oft singen.“ In der DDR gab es, im Gegensatz zu hier, keine Religion. „In Bexbach haben die ein bisschen anders gerechnet, da musste ich mich ein bisschen umstellen.“ Er meint die schriftlichen Rechenarten. Seine Lieblingsfächer waren Sport und Deutsch.

Reinhard Schlunke Foto: Laborenz

Octavia Bangerth hatte keine Schultüte. „Ich bin zwei Tage nach Kriegsende geboren. Mein Vater war in Gefangenschaft, und wir waren mit wenig Geld ausgestattet“, erinnert sich die Einöderin. Bei Freunden war Schokolade in den Schultüten. Ein Fotograf kam in die Schule, der brachte Schultüten mit. „Da hatte ich trotzdem ein Schultütenbild.“ Traurig, dass sie keine hatte, war sie aber nicht: „Ich bin kein Süßigkeiten-Esser.“ Eingeschult wurde sie 1951 in Schwarzenacker. Mit der Grundschulzeit verbindet sie „ganz schöne Kameradschaft“. Weil sie katholisch war, musste sie immer nach Wörschweiler zum Religionsunterricht laufen. „Im Winter war das bitterkalt.“ Ab und zu ist ihrem Lehrer die Hand ausgerutscht, „aber mich hat es nicht getroffen“.