Damit sich in der Schule niemand das Coronavirus einfängt, sollen die Klassenräume regelmäßig gelüftet werden. Fast alle Fenster aller Zweibrücker Schulen lassen sich öffnen, so die für Schulen zuständige Stadtbeigeordnete Christina Rauch. In den Schulen sollen die Klassenräume vor Beginn der Stunde, während des Unterrichts alle 20 Minuten, in den Pausen und nach dem Unterricht gelüftet werden. Dadurch sollen die möglicherweise in der Luft enthaltenen Corona-Erreger nach draußen gebracht werden. Das Zweibrücker Schulamt hat in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit den Schulen zum Thema „Lüften“ geführt. Ergebnis laut Rauch: Fast alle Klassenräume können angemessen gelüftet werden. „Allein am Hofenfels-Gymnasium gibt es zwei innenliegende Räume – einen Medienraum und einen Fachraum – ohne Fenster nach außen, jedoch mit einer Lüftungsanlage“, schildert Rauch. An der Grundschule Sechsmorgen werden in einem Saal die Fenster so umgebaut, dass der Raum anständig gelüftet werden kann. „Weitere Anfragen von Schulen liegen zurzeit nicht vor“, so Rauch.