Am Montagmittag ist das Amtsgericht St. Ingbert evakuiert worden. Grund war ein Gasleck an einem Schieber der Gaszufuhr, wie Stadt- und Feuerwehrpressesprecher Florian Jung mitteilt. Gegen 13.15 Uhr hätten Mitarbeiter Gas aus dem Keller gerochen. Das Amtsgericht wurde evakuiert, und die Feuerwehr und die Stadtwerke alarmiert. Die Feuerwehrleute sperrten den Bereich um das Gebäude weiträumig ab, und die Mitarbeiter der Stadtwerke suchten parallel nach der Ursache. Im Keller hatten sie schließlich ein kleineres Gasleck an einem Schieber gefunden. Die Gaszufuhr zum Gebäude wurde abgedreht. Das Gebäude wurde gelüftet. Laut Florian Jung hatten sich mehrere Passanten in Gefahr begeben, weil sie „die Absperrung missachteten und den Anweisungen der Rettungskräfte nicht Folge leisteten“. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Rettungsdienst und Stadtwerke im Einsatz. Nach einer halben Stunde konnten die Personen wieder zurück ins Amtsgericht, so Jung.