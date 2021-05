Bei hohem Verkehrsaufkommen müssen Autofahrer, die über die Lanzbrücke fahren, um an der Ampel an der Ernstweiler Kirche links in die Homburger Straße abzubiegen, etwas Geduld mitbringen. Nach dem Ausfall der Ampelanlage in der vorletzten Januarwoche hat sich die Wartezeit an dieser Stelle nochmals deutlich erhöht. Linksabbieger müssen das Stopp-Schild beachten.

Es ist eine der meist befahrenen Einmündungen in Zweibrücken. Vor gut zweieinhalb Wochen fiel die Ampelanlage aus, und seitdem wird Pfarrer Reinhard Scheller täglich Zeuge teils kurioser Ereignisse. Er berichtet, dass es zu wütenden Hupkonzerten kommt, wenn sich jemand nicht traut, von der Lanzbrücke kommend flott nach links in die Homburger Straße abzubiegen und sich stattdessen hinter ihm eine lange Schlange bildet. Es komme auch häufig vor, dass Linksabbieger den aus Einöd und Ernstweiler kommenden Autofahrern die Vorfahrt nehmen.

Er habe auch schon beobachtet, dass eine Autofahrerin, die links auf die Lanzbrücke abbiegt , einen anderen, der von der Lanzbrücke kommt, darüber belehrt, dass sie eigentlich Vorfahrt hat. Aber auch Fußgänger haben es laut Scheller bei defekter Ampel dort schwer, die Straße zu überqueren: „Sie müssen sich unter hohem Risiko den Übergang ertrotzen.“

Wie lange dauert es noch, bis die Ampelanlage repariert ist? Eine Anfrage hat die Stadtverwaltung am Montag beantwortet. Nach Angaben der Stadt haben sich die Reparaturarbeiten wetterbedingt zeitlich verzögert. Zuständig für die Funktion der Ampeln im Stadtgebiet sind die Stadtwerke, die die Firma Siemens mit der Reparatur der Lichtzeichenanlage beauftragt haben. Für Montag war nach Angaben von Siemens geplant, das Fundament zu legen und die Ampelanlage – zunächst provisorisch – wieder in Betrieb zu nehmen. Am Montag wurde zwar dort gearbeitet, aber in Betrieb genommen wurde die Ampel noch nicht. Aber am Dienstagnachmittag funktionierte sie wieder.

Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf voraussichtlich rund 9000 Euro. Diese Summe muss jedoch nicht die Stadt bezahlen. Denn die Ursache für den Defekt war ein Verkehrsunfall. Und da der Verursacher bekannt ist, wird dessen Versicherung den Schaden regulieren.