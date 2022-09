Die Ampel an der Kreuzung Saarland-/Landauer Straße im Bereich der Aral-Tankstelle in Zweibrücken funktioniert seit Freitagmorgen wieder. Am Donnerstag war sie ausgefallen, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken erläutert Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann auf Anfrage, dass an der Ampel an der Landauer Straße eine sogenannte Rotlichtstörung aufgetreten sei. Sprich, die Leuchte für das Rot-Signal war defekt. Alessa Buchmann: „Wenn das Leuchtmittel Rot defekt ist, geht eine Ampel aus Sicherheitsgründen automatisch auf Störung.“ Sei das Gelb- oder Grünlicht kaputt , bleibe die Ampel hingegen in Betrieb. Denn dann könnten die Verkehrsteilnehmer erkennen, dass eine der drei Leuchten nicht funktioniert. Das Rotlicht an der Landauer Straße sei am Freitagmorgen vor 8 Uhr repariert worden.