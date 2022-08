Die Ampeln an der Kreuzung Saarland-/Hofenfels-/Landstuhler Straße sind seit Freitag defekt. Wann sie repariert werden, ist unklar. So lange müssen die Autofahrer aufpassen.

Die Ampeln fielen wegen eines Schadens am Steuergerät aus, teilte die Stadt mit. Eine Reparatur sei nicht mehr möglich. Man sei dabei, Ersatz zu besorgen, aber es gebe Lieferschwierigkeiten. Deshalb lasse sich nicht genau sagen, bis wann die neue Steuereinheit eingebaut werden kann. So lange bleibt die Ampel außer Betrieb. Das heißt: Vorerst gelten dort die Schilder, die die Vorfahrt regeln. Der Verkehr aus Richtung Hallenbad Richtung Brauereigelände und umgekehrt hat Vorfahrt. Wer von der Festhalle oder vom Kreuzberg her kommt, muss warten. Dass das Steuergerät veraltet ist, war der Stadt bewusst. Pressesprecher Jens John hatte im Juni gegenüber der RHEINPFALZ gesagt, dass die komplette Ampelanlage nordöstlich des Hilgardcenters erneuert werden soll. Ein Zeitpunkt stand aber noch nicht fest.