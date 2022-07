Ein 13-Jähriger hat an einer Zweibrücker Schule mit einem Amoklauf gedroht. Die Polizei rückte am Montagmorgen mit mehreren Fahrzeugen aus.

Der Pirmasenser Stadtrat hat sich mit sehr großer Mehrheit gegen die Erweiterung des Outlets in Zweibrücken ausgesprochen. Es werden große Gefahren für die Pirmasenser Innenstadt gesehen.

Der Berufungsprozess vor dem Landgericht Zweibrücken gegen den ehemaligen 71-jähriger Hauptkassierer der VR-Bank Pirmasens wegen Veruntreuung von 1,139 Millionen Euro ist coronabedingt geplatzt. Jetzt müssen alle Zeugen noch mal vor Gericht aussagen.

Ab August fahren die Busfahrer im Zweibrücker Land für eine neue Firma. Die Gewerkschaft wirft dem neuen Arbeitgeber nun vor, gegen das Arbeitsrecht zu verstoßen. Der Kreis und die Busfirma weisen das zurück.

In der Südwestpfalz werden momentan viele Schüler verabschiedet, etwa an der Käthe-Dassler-Realsschule plus in Pirmasens oder an der Rodalber Realschule plus.

Am Mittwoch leitet Patrick Sema als neuer Verbandsbürgermeister erstmals eine Sitzung des Verbandsgemeinderates Thaleischweiler-Wallhalben. Es werden gleich mal Stühle gerückt.

Am Donnerstag, Freitag und Sonntag feiert der FC Fischbach seinen 100. Geburtstag mit Musik, einem Gottesdienst und vor allem Fußball. Stolz sind sie beim FCF aber nicht nur auf die sportlichen Erfolge und das lange Bestehen des Vereins.