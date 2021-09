Studierende und Anwohner des oberen Kreuzbergs müssen sich ab Mittwoch, 29. September, auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Amerikastraße ab Mitte der Woche bis einschließlich Samstag voll gesperrt. Die Fahrbahn der Amerikastraße soll in dieser Zeit im Bereich der Hochschule erneuert werden. Deshalb ist die Straße nach der Abzweigung Wernher-von-Braun-Straße/Texasstraße nicht mehr befahrbar. Schon an der innerstädtischen Kreuzung Hofenfels-/Saarlandstraße steht ein Hinweisschild, das auf die Baustelle aufmerksam macht und den Verkehr zur Hochschule über den Niederauerbacher Kreisel und die Mörsbacher Straße umleitet. Wer dann aus Richtung Mörsbach die Amerikastraße befährt, kommt bis zu den Parkplätzen der Hochschule. Der Abschnitt Amerikastraße entlang des Audimax ist an diesen vier Tagen gesperrt. In den vergangenen Wochen stand dort eine Ampel, und die Straße war nur halbseitig befahrbar.