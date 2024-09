Monteure haben am Wochenende in großen, beleuchteten Lettern den Schriftzug „ Amazon“ an der leerstehenden Logistikhalle auf dem Steitzhof bei Zweibrücken angebracht.

Anfang September hatte der Internet-Versandriese erklärt, er wolle die Halle nur vorübergehend nutzen – für drei Monate, um das erhöhte Paketaufkommen zur Weihnachtszeit zu bewältigen. Dass man für diese kurze Nutzungszeit jetzt einen derartigen Aufwand an der Gebäudefassade betreibt, mutet erstaunlich an. Aufkommenden Spekulationen, dass Amazon jetzt vielleicht doch für länger auf dem Steitzhof bleiben könnte, erteilt die Presseabteilung des Unternehmens auf Anfrage eine Absage: „Der Standort ist eine temporäre Lösung für einen Zeitraum von drei Monaten.“ Vorübergehend werde man auf dem Steitzhof rund 200 Menschen beim Sortieren von Paketen beschäftigen.