Der Versandhändler Amazon wirbt in dieser Wochen um Personal in Zweibrücken. Standwerber stehen in der Fußgängerzone, in der Sonnengasse. Man bemühe sich, Lagermitarbeiter für das Mitte/Ende September in Betrieb gehende Logistikzentrum in Kaiserslautern-West, am Opelkreises, zu gewinnen, erklärt Amazon. Dort will Amazon nach früheren Angaben 1000 Stellen besetzen. Auf die Frage, ob Amazon schon Personal für das im Bau befindliche Verteilzentrum am Steitzhof rekrutiere, antwortete die Pressestelle nicht. Offiziell heißt es weiter, Amazon habe keine Ankündigung für einen Betrieb am Steitzhof gemacht. Im Planungsverfahren, unter anderem im Stadtrat und Verbandsgemeinderat, war von 400 Arbeitsplätzen die Rede, die durch den Versender am Steitzhof entstehen werden. Vorgesehen ist ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Für den neuen Standort in Kaiserslautern plant Amazon einen Bus-Zubringerdienst von Zweibrücken aus. Der Sonderbus sei bis Ende des Jahres vorgesehen, hieß es am Mittwoch.