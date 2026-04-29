Der Online-Versandriese Amazon baut weiter an seiner Logistikhalle auf dem Steitzhof. Um dort den Betriebsstart vorzubereiten, sucht das Unternehmen nach weiterem Personal.

Ende Mai will Amazon in der ehemaligen Postbank-Filiale in der Rosengartenstraße sein Rekrutierungsbüro für Zweibrücken eröffnen. Vor einigen Wochen hatte das Unternehmen eine erste Bewerbungsphase für Fach- und Führungskräfte eingeleitet. Am Mittwoch teilte es mit, dass Interessierte sich jetzt auf weitere freie Stellen bewerben könnten, um dann ab Betriebsbeginn auf dem Steitzhof mitzuarbeiten. In der Halle, die derzeit noch ausgebaut wird, soll auf 50.000 Quadratmeter Fläche ein Logistikzentrum mit 3600 Transportrobotern entstehen, die künftig etwa 80.000 mobile Regale bewegen. Für den Endausbau ist hier von 1000 Arbeitsplätzen die Rede. Ein Eröffnungstermin für die Logistikhalle wird bis dato noch nicht genannt.

Ab sofort, so die Firmensprecherin Kathrin Amthor, nimmt Amazon Bewerbungen für Arbeitsplätze in der Versandabteilung am Standort Zweibrücken entgegen. „Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Vorbereiten und Verpacken von Bestellungen sowie das Annehmen und Einlagern von Ware.“ Eine spezielle Vorqualifikation werde dafür nicht verlangt. Amthor: „Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch oder Arabisch sowie die Fähigkeit, Pakete bis zu 15 Kilo zu heben, genügen für den Einstieg.“

90 Stellen sind bereits vergeben

Bewerben könne man sich online über amazon.jobs, ohne dabei schon gleich einen Lebenslauf oder Zeugnisse vorlegen zu müssen. Der Bewerbungsprozess sei binnen Minuten abgeschlossen.

Bei den Fach- und Führungskräften für Zweibrücken habe Amazon bislang 90 Stellen besetzt. Offene Positionen gebe es derzeit noch in der operativen Logistik als Betriebs- und Schichtleiter oder als Führungskraft für den Nachwuchs sowie bei unterstützenden Stellen wie etwa Fachkraft für Arbeitssicherheit oder IT Support Engineer.

Einstellungsgespräche in der ehemaligen Post

Wer sich lieber im persönlichen Gespräch vor Ort informieren wolle, soll nach Kathrin Amthors Worten ab Ende Mai dazu Gelegenheit in der Rosengartenstraße 1-3 erhalten. Derzeit werden die Räume der ehemaligen Postbankfiliale zum Rekrutierungsbüro umgebaut. Nach Abschluss der Arbeiten soll dort auf 400 Quadratmeter Fläche ein Team von Ansprechpartnern aus der Amazon-Personalabteilung bereitstehen, um über die Jobs als Versandmitarbeitende zu informieren, Fragen zu beantworten und Bewerbungs- und Einstellungsgespräche zu führen.

Noch sind die Räumlichkeiten im Umbau begriffen. Foto: Gerhard Müller

Der im Stadtgespräch mitunter geäußerten Vermutung, es werde sich bei den künftigen Arbeitsplätzen auf dem Steitzhof um Jobs im Niedriglohnsektor handeln, tritt Amthor entgegen. Die Sprecherin sagt, in regionalen Amazon-Niederlassungen würden Einstiegslöhne gezahlt, die „aktuell bei über 16 Euro brutto die Stunde“ lägen. „Dies wird auch für Zweibrücken der Fall sein. Fach- und Führungskräfte verdienen entsprechend mehr.“ Hinzu kämen Extras wie betriebliche Altersvorsorge, Familienbonus, Weiterbildung, kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung, vergünstigtes Kantinenessen und ein kostenloses Deutschlandticket.