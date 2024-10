Dieser Tage geht die 50.000 Quadratmeter große große Halle in Betrieb, die der Internetversandhändler Amazon im Gewerbegebiet Steitzhof nahe des Zweibrücker Flugplatzes bauen ließ. 200 Personen hat Amazon neu eingestellt – aber nur für drei Monate. Ein Amazon-Sprecher betont: „Das Ende ist fix.“

Was in der Halle passiert, was für Fahrzeuge an- und abfahren, wer dort arbeitet und warum es nur ein kurzes Gastspiel wird, lesen Sie hier.