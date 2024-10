Es geht los: Amazon nimmt die große Halle beim Zweibrücker Flugplatz in Betrieb. Was dort passiert, wer dort arbeitet und warum es nur ein kurzes Gastspiel wird.

Egal, ob es ein Schreiben vom Amt oder ein Fußballtrikot ist – Wappen begegnen uns regelmäßig im Alltag. Vier der sieben Pirmasenser Ortsbezirke hatten schon welche, bevor sie zur Stadt gehörten. Doch welche Bedeutung steckt dahinter?

Dieter Burkart baut sein Haus für seinen 19-jährigen Sohn behindertengerecht um, da dieser wegen einer Krankheit bis zur Brust gelähmt ist. Um die Familie zu unterstützen, findet ein Benefizkonzert in Contwig statt.

Dem früheren Bürgermeister der Pirmasenser Partnerstadt Poissy, Karl Olive, droht eine Gefängnisstrafe, weil er Freunde aus dem Sport mit einem Posten und einer zu niedrig bewerteten Dienstwohnung begünstigt haben soll.

Im Prozess um Brandstiftungen in Contwig und Pirmasens wurde am Montag deutlich, dass die drei Brände offenbar in psychisch gestörtem Zustand gelegt wurden.

Der Streit um den Premiumwanderweg Holzschuhpfad in Busenberg ist beendet. Der Waldbesitzer gibt den Weg wieder frei. Aber nicht für alle.

Nachdem die Stadt zwei Wirtschaftswege gesperrt hat, haben die Anwohner eine Unterschriftenaktion gestartet. Und sie machen einen Vorschlag zur Güte.

Auf eine Riesenresonanz stieß am Sonntag der Hääschdner Keschdemarkt, der auch von einem Dorfflohmarkt begleitet wurde.