In der ersten Woche haben sich über 100 Interessierte im neuem Amazon-Büro gemeldet. Ein Wahl-Zweibrücker war einer der Ersten, der das Büro mit Arbeitsvertrag verlassen hat.

Ein Mann ersticht im Winzler Viertel in Pirmasens seine Ehefrau. Die Polizei schnappt ihn unweit des Tatorts. Er schweigt zum Geschehen. Offen ist nach wie vor: War die Tat ein Femizid?

Bekannte Pirmasenser Firmen haben sich zusammengeschlossen. Sie planen etwas Neues: eine große Afterwork-Party mit Modenschau, Mega-Torte und Musik vom DJ.

Die bisherige Geschäftsführerin des Vereins Pfälzerwald Tourismus im Landkreis Südwestpfalz, Michaela Herbort, tritt in die zweite Reihe zurück. Das erwartet die Nachfolgerin oder den Nachfolger.

Übernachtungen in der Südwestpfalz werden immer häufiger online gebucht. Das Buchungssystem Deskline 3.0 soll den Gastgebern helfen – und hat jetzt auch Booking.com an Bord.

Ein Mann Anfang 20 steht in Zweibrücken vor Gericht. Er soll mit Arzneimitteln gehandelt und falsche Rezepte eingelöst haben. Und es gibt den Vorwurf eines Straßenrennens.

Bei seinem Saarland-Besuch ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erst einmal in Rheinland-Pfalz gelandet. Auf dem Flughafen Zweibrücken kam er am Mittwochmorgen an.

Der Wald-Marathon in Hauenstein bringt jedes Jahr 555 Teilnehmer in die Südwestpfalz. Doch die Veranstaltung steht vor einem Problem: der Verkehrssicherung.

Pfarrer Manfred Leiner ist jetzt offiziell im Ruhestand. So humorvoll wie seine 20-jährige Dienstzeit verlief auch seine Verabschiedung.

Fast 100 Partnerschaftsfreunde von Belerf, darunter rund 40 Gäste aus Belmont, haben ihr diesjähriges Treffen den Idealen der Demokratie und der Meinungsfreiheit gewidmet.