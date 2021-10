Der Widerstand gegen die geplante Ansiedlung eines Amazon Logistikzentrums am Steitzhof wächst und organisiert sich. Über 800 Personen haben die Online-Petition unterschrieben, und eine Bürgerinitiative (BI) hat sich gegründet.

Die BI „Amazon in Zweibrücken? – so nicht!“, die eine Gruppe von über 20 Leuten umfasst, lehnt das Vorhaben ab und fordert eine Neubewertung. „Die Bürger fordern mehr Umwelt-, Klima-, Naturschutz und Zukunftsperspektiven für die Region – und hier soll ein Amazon Logistikzentrum angesiedelt werden“, so Mitinitiator Marc Sadowski. Auch wenn Arbeitsplätze für Geringqualifizierte ein Argument seien, müssten die Verantwortlichen sich den Fragen und Ängsten der Bürger stellen. Der Bebauungsplan enthalte keine Informationen zur Rolle des Flughafens, der Verkehrsströme auf der A8 und angrenzenden Straßen sowie der Zusicherung der Arbeitsplätze. Daher sei es nötig, den städtebaulichen Vertrag offen zu legen.

„Wir fordern die Orts-, Stadträte und den Zef auf, sich erneut mit der Thematik auseinanderzusetzen, denn Entscheidungsfaktoren ändern sich und auch Beschlüsse können geändert werden“, betont Co-Initiatorin Marlene Herzog. Interessierte können mit der Bürgerinitiative unter der E-Mail-Adresse BuergerinitiativeZW@web.de Kontakt aufnehmen. Die Petition findet man unter openpetition.de/!vjbhz.