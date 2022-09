Zum 25. Jubiläum der Partnerschaft Zweibrücken-Barrie reiste nicht nur eine städtische Delegation nach Kanada, sondern auch der Deutsch-Kanadische Club (DKC) Zweibrücken mit der Blaskapelle „Die Hofgassler“ Kirrberg. Reise und Programm hatten Stefanie Neumüller, Vorsitzende des DKC Zweibrücken, und auf kanadischer Seite Jean Maurice Pigeon, ein gebürtiger Zweibrücker, organisiert. Die 35 Besucher aus Zweibrücken und Kirrberg wohnten hauptsächlich in Gastfamilien. In Barrie traten die Hofgassler unter anderem mit dem ortsansässigen King Edwards Chor in der Westside Evangelical Lutheran Church auf. Als Solisten überzeugten Klaus Dejon, Rainer Satzky und Peter Schuster. Beim Oktoberfest in der ausverkauften Halle der St. Mary’s Church spielten die Hofgassler bayrisch-böhmische Blasmusik. Auch das Abschlusskonzert in der Westside Evangelical Lutheran Church war ausverkauft. Viel Beifall gab es hier für Klaus Dejon, Herbert Stäudel, Gunter Zimmer und Alfons Heck, als sie auf ihren Alphörnern „Amacing Grace“ spielten. Für Jean Maurice Pigeon interpretierten die Hofgassler dessen Lieblingsstück „Alte Kameraden“. Für nächstes Jahr sei ein Gegenbesuch der Kanadier in Zweibrücken geplant, so Alfons Heck von den Hofgasslern.