Topfit dank Amateursport oder krank durch die „dritte Halbzeit“? Diese Frage stellen sich Sportwissenschaftler der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und suchen Amateurfußballer für ihre Studie über das Gesundheitsbewusstsein.

„Durch Training und Wettkämpfe pflegen Fußballer schon ein recht hohes Maß an körperlicher Aktivität, was gemeinhin als gesundheitsförderlich angesehen wird“, erläutert Michael Koch. Mit zwei Trainingseinheiten und einem Spiel erfüllten die meisten Kicker bereits die Aktivitäts-empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die 150 bis 300 Minuten moderaten bis intensiven Sport pro Woche empfehle, so der Sportwissenschaftler.

Was ungeklärt ist, ist die Frage, ob Hobby-Fußballer darüber hinaus ein der Gesundheit förderliches Verhalten an den Tag legen, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder bei der sonstigen Freizeitgestaltung, ob sie Fußball eher aus gesundheitlichen Gründen spielen oder mehr die Geselligkeit im Mittelpunkt steht, ob sich die Motive im Laufe des Lebens verändern und ob die Freizeitsportler weitergehende Gesundheitskompetenzen haben. Diesen Fragen wollen Koch und Simon Scheck vom Sportwissenschaftlichen Institut der Universität des Saarlandes auf den Grund gehen. Sie wollen wissen, wie ausgeprägt das Gesundheitsbewusstsein der Sportler ist. „So ist es eine Sache zu wissen, dass Rauchen eine ungesunde Angewohnheit ist, eine ganz andere ist es jedoch, das Rauchen sein zu lassen“, erläutert Scheck.

20 bis 25 Minuten Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitung des anonymen Online-Fragebogens dauert 20 bis 25 Minuten. Zielgruppe sind die Amateurfußballer aller Ligen und Altersklassen. Eine Teilnahme an der Befragung ist bis Ende Januar möglich.

