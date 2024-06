Vom 14. bis 16. Juni finden die landesweiten Bewegungstage in Rheinland-Pfalz statt. In Zweibrücken gibt es drei Termine von geführten Spaziergängen bis zum Outdoor-Training.

Ziel der Bewegungstage ist es, Menschen jeden Alters durch kostenlose Mitmachangebote die Freude an der Bewegung zu vermitteln, wie Bewegungsmanagerin Saskia Griffin mitteilt.

In Zweibrücken beginnen die Bewegungstage am Freitag mit einem geführten Spaziergang für Senioren durch den Garten Rücker in Ixheim. Als Zeit ist 14 bis 18 Uhr vorgesehen – inklusive Transfer, denn die Teilnehmer werden an der Haustür abgeholt und zum Garten gebracht. „Der Garten Rücker öffnet anlässlich der Bewegungstage seine Tore für eine außerplanmäßige Führung für Senioren. Eine fachkundige Führung bietet spannende Einblicke in die botanische Vielfalt des Gartens“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, und man muss sich anmelden bei den Gemeindeschwestern Claus Wilhelm und Claudia Hoffmann, E-Mail claus.wilhelm@zweibruecken.de, Telefon 06332 871-418.

Am Freitag um 16 Uhr beginnt der Trim Trab Treff des Kneippvereins – eine Stunde gemeinsames Walken und Joggen, gefolgt von einer Kneippanwendung. Treffpunkt ist die Kneippanlage in der Fasanerie. Anmeldung bei Margit Neubert, E-Mail vitalpraxis@gmx.de, Telefon 0151 50988926.

Am Sonntag von 14.30 bis 15.30 Uhr wird auf dem Exe hinterm Helmholtz-Gymnasium im Freien mit den Geräten aus der neuen Sportbox trainiert. Anmeldung zum Bodyworkout Functional Fitness Outdoor bei Saskia Griffin, Telefon 0157 86872851, E-Mail info@dein-bewegungsfreiraum.de.

Bei schlechtem Wetter kann es zu Programmänderungen kommen. Aktuelle Informationen bekommt man bei den jeweiligen Ansprechpartnern. Die landesweite Aktion findet man auch im Internet unter land-in-bewegung.rlp.de.