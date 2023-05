Kommenden Samstag, 3. Juni, öffnet das Neunkircher Schwimmbad „Die Lakai“ das Freibad-Becken. Das teilt die Neunkircher Stadt-Pressestelle mit. Das Freibad in Wiebelskirchen startet am Montag, 5. Juni, in seine Sommersaison. Beide Schwimmbäder sind täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, bei schönem Wetter ist sogar bis 20 Uhr auf. Gleichzeitig sucht die Stadt für die Freibadsaison nach neuen Schwimmbad-Mitarbeitern.