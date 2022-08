Am ersten September-Wochenende wird in Hengstbach Kerwe gefeiert: von Samstag bis Montag, 3. bis 5. September, in und am Dorfgemeinschaftshaus Hengstbach. Die Straußjugend hängt am Sonntag gegen 15 Uhr den Kerbestrauß auf, und die Kerweredd wird gehalten. Am Dienstag wird die Kerb begraben. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen der Förderverein Dorfgemeinschaftshaus, die Landfrauen Hengstbach, der Gemischte Chor und die Straußjugend. Gefeiert wird im Dorfgemeinschaftshaus und im Biergarten unterm Nussbaum. Am Samstag beginnt um 18 Uhr ein Flammkuchen-Abend. Am Sonntag gibt’s ab 12 Uhr Kerwebraten, am Montag ab 12 Uhr Lebberknepp, Saumagen und Bratwurst. Sonntag und Montag ist jeweils ab 10 Uhr Frühschoppen-Zeit, am Sonntag verkaufen die Landfrauen Hengstbach ab 13 Uhr Kuchen. Der Haupterlös fließt in den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses Hengstbach.