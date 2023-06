Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, ist Dorffest in Einöd. Gefeuert wird auf dem Platz zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus, der wird von Vereinen und Ortsgruppen der Solidargemeinschaft in eine Festmeile verwandelt. Los geht das Fest am Samstag um 17 Uhr, am Sonntag wird ab 10 Uhr weitergefeiert. Dann ist auch ein Gottesdienst unter freiem Himmel. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit Blasmusik, danach startet das Programm für Kinder und deren Familien. Dabei treten die Kindergartenkinder auf, zudem gibt es ein Ponyreiten.