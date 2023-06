Der Zweibrücker Rosengarten lädt dieses Wochenende zum Rosen- und Gartenmarkt mit 70 Ausstellern rund ums Thema Garten ein.

Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr. Es gelten die üblichen Eintrittspreise: 5,50 Euro Erwachsene, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren zwei Euro. Laut Gartenleiter Heiko Hübscher konzentriert sich der Markt auf die große Rasenfläche. Den übrigen Rosengarten, „der derzeit in einer herrlichen Vorblüte steht“, kann man wie gewohnt besuchen. An beiden Tagen gibt es zwei kostenlose Führungen, um 11 und um 15 Uhr, Treffpunkt ist am Haupteingang.