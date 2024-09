Diesen Sonntag, 29. September, lädt die Stadt Blieskastel zum verkaufsoffenen Sonntag. Gleichzeitig findet in der Innenstadt der sogenannte Cittaslow-Markt statt. Dort kann man zwischen 11 und 18 Uhr Schmuck, Wohnaccessoires, Deko, Seifen, oder Keramikprodukte kaufen. Der Fokus liegt auf regionalen Produkten, die aus der Biosphärenregion kommen. Kulinarisch bietet der Cittaslow-Markt auch so einiges: Es gibt Antipasti, besondere Brotsorten, Käse, Gemüse oder Kartoffeln. In der Markthalle gibt’s Kaffee und Kuchen vom Förderverein der Kita Biesingen. Musik gibt’s vom Gitarren-Duo Times and Tales.