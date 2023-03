Von Patrick Göbel

Wer dieses Wochenende shoppen möchte, hat in Homburg gleich drei Möglichkeiten: Am verkaufsoffenen Sonntag am 2. April haben die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.

Doch damit nicht genug: Heute, Samstag, 1. April, findet wie jeden ersten Samstag im Monat wieder der Flohmarkt rund ums Forum statt. Zwischen 8 und 16 Uhr bieten die Händler ihre Waren an. Parken kann man etwa am Amtsgericht, am Zweibrücker Tor oder am Musikpark. Der nächste Flohmarkt ist im Mai; Standplätze können ab kommenden Montag, 3. April, in der Tourist-Info oder über ticket-regional.de gebucht werden.

Diesen Samstag wischen 10 und 18 Uhr, und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geht zudem der Keramikmarkt in der Innenstadt über die Bühne. Rund 70 Kunsthandwerker auch aus Frankreich und den Benelux-Ländern in der Homburger stellen ihre Produkte aus.