Am kommenden Sonntag, 14. Juli, ist zwischen 8 und 15 Uhr ein Teil der Landstraße (L) 115 am Neunkircher Saarparkcenter gesperrt. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird in dieser Zeit Straßenschäden an der Landstraße beseitigen. Betroffen ist die Lindenallee, die vom Saarparkcenter Richtung Sparkasse führt (zwischen Gustav-Regler-Straße und Brückenstraße) in beiden Fahrtrichtungen. Zur Durchführung sei eine Vollsperrung nötig, teilt der LfS mit. Der Verkehr wird in dieser Zeit in beiden Richtungen über die Brückenstraße, die Wellesweilerstraße und die Gustav-Regler-Straße umgeleitet. Die Bushaltestellen im Bereich der Baustelle entfallen von Betriebsbeginn der Neunkircher Verkehrs GmbH (NVG) bis etwa 16 Uhr. Fahrgäste werden gebeten, in diesem Zeitraum den Busbahnhof an der Gustav-Regler-Straße zu nutzen.