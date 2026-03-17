Mit einem italienischen Lebensmittelmarkt wirft der verkaufsoffene Sonntag bereits ab Donnerstag seine Schatten voraus. Das Motto des Tages lautet „Zweibrücken gesund“.

Der 22. März ist nicht nur Wahl- sondern auch verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr, und bereits ab 12 Uhr herrscht unter dem Motto „Zweibrücken gesund“ Betrieb auf allen Plätzen in der Innenstadt und in der Fußgängerzone. Etwa 40 Vereine, Verbände und Unternehmen sind mit Infoständen, Mitmach-Angeboten und Vorführungen beteiligt. Einkaufen kann man am Sonntag auch bei Edeka Ernst, Möbel Martin und im Outlet. Am Samstag und Sonntag werden Rikschafahrten ab dem Alexanderplatz angeboten, und an beiden Tagen lockt der Flohmarkt auf den Schlossplatz. Organisator Alexander Juhasz (Telefon 0170 1571317) nimmt noch Anmeldungen für Standplätze entgegen. Die beiden Zweibrücker Parkhäuser sind am verkaufsoffenen Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Unter Pavillons und an Ständen in der Innenstadt stehen am Sonntag Sportgeräte zum Ausprobieren bereit, Vertreter von Vereinen informieren über ihre Sportarten. Pflegeeinrichtungen und Dienstleister für Senioren stellen auf dem Hallplatz ihre Angebote vor und bieten Gesundheitschecks an.

Sport zum Mitmachen auf dem Hallplatz

Auf dem Hallplatz steht eine Hüpfburg für Kinder, und es gibt eine Fahrzeugausstellung. Der Herzogplatz ist Schauplatz von Fitness- und Cheerleader-Vorführungen, von Mini-Tennis, Squash und Stabhochsprung. Auf dem Alexanderplatz kann man Tischtennis und Schach spielen und Denksportaufgaben lösen; der Beratungsbus der Diakonie fährt vor. In der Fußgängerzone werden Aktionen zu Themen wie Bewegung, Fitness und Radsport geboten. Einige Mitwirkende sind bereits am Samstag zu den Ladenöffnungszeiten in der Stadt präsent. Ein italienischer Markt lädt bereits ab Donnerstag, 19. März, zum Lebensmitteleinkauf auf den Alexanderplatz ein.

Seine Premiere erlebt am Sonntag der Volkslauf „Community Run“, organisiert von Bernd Neuhardt von der Laufschule Saarpfalz. Auf verschiedenen Distanzen geht es vom Fashion Outlet in die Innenstadt und zurück. Die Teilnahme kostet nichts, anmelden kann man sich über die Webseite des Outlets zweibrueckenfashionoutlet.com.