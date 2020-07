Zweimal ging seit den Lockerungen in der Corona-Krise der Mittwochtreff (17 bis 18.30 Uhr) für das Deutsche Sportabzeichen im Westpfalzstadion über die Bühne, einmal musste er wegen Gewitters abgebrochen werden. Sportabzeichen-Kreisbeauftragter Peter Ehrmantraut war dennoch ganz zufrieden mit der bisherigen Resonanz. Noch bis 29. Juli – also auch zu Beginn der Ferien – können Interessierte mittwochs im Stadion die notwendigen Leistungen für das Sportabzeichen erbringen (Sportgeräte und Desinfektionsmittel sind vorhanden), dann ist drei Wochen Pause. Am Sonntag startet um 9 Uhr am ehemaligen Hotel „Hasengarten“ in Niederauerbach die erste Sonderaktion: ein Radfahrtag. „Man kann den 200-Meter-Sprint auf dem Radweg fahren. Oder die große Tour über 20 Kilometer für die Ausdauer in Richtung Stampermühle machen“, erklärt Ehrmantraut. Nach den Ferien gehen die Mittwochstreffs ab 26. August weiter (bis 30. September), nur ein Schwimmtag ist wegen des weiter geschlossenen Hallenbades und der Einschränkungen im Freibad noch nicht drin. Weitere Sonderaktionen gibt es am Sonntag, 22. August, mit dem Walking-Day (14 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche) und einem weiteren Radtag (Sonntag, 20. September, 9 Uhr, Hasengarten). Weitere Informationen gibt es bei Peter Ehrmantraut, Telefon 06332/13773.