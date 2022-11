In der Zweibrücker Innenstadt steht das erste Adventswochenende im Zeichen eines dreitägigen Streetfood-Festivals und des verkaufsoffenen Sonntags am 27. November. Am Sonntag wird auch wieder der Flohmarkt auf dem Schlossplatz ausgetragen. Für diesen nimmt Citymanagerin Petra Stricker noch Stand-Anmeldungen unter Telefon 0157 53621-008 entgegen. Der Herzogplatz ist ab Freitag Schauplatz des dritten „Original Streetfood Festivals“ – mit europäischen, aber auch afrikanischen und mexikanischen Speisen (Freitag 16 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 19 Uhr). Ergänzt wird es durch einen Stand mit Insektensnacks und eine Cocktailbar. Das musikalische Rahmenprogramm wird am Freitag von Karl Heinz Gausepol bestritten, am Samstag von der Band Hit Connection und am Sonntag von Acoustic Nation. Organisiert wird das Streetfood-Festival von Dominique Reschner und dem Einzelhändlerverband Gemeinsamhandel Zweibrücken.

Vor dem ersten Adventswochenende stehen in der Fußgängerzone und in einigen Seitenstraßen gut 100 Weihnachtsbäume zum Dekorieren bereit. Bürger, Händler, Institutionen und Vereine sind aufgerufen, einen oder mehrere Weihnachtsbäume auszuwählen und zu schmücken. Offiziell wird am verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr gemeinsam dekoriert. Man darf aber auch schon vorher oder später Hand anlegen. Steht ein Baum in der Nähe eines Geschäfts, sollte man dort kurz nachfragen, ob das Geschäft ihn selbst dekorieren möchte.

Pferdekutsche und Parkhäuser

Am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr wird ein kostenloser Pendelverkehr per Pferdekutsche zwischen dem Hilgard-Center und der Innenstadt organisiert. Geöffnet haben am Sonntag auch Möbel Martin, Edeka Ernst und das Fashion Outlet. Die Parkhäuser öffnen am Sonntag von 12.30 bis 19 Uhr.