Das Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseum öffnet am Sonntag seine Türen, um mit Besuchern den Tag des offenen Denkmals zu begehen. Das Museum wird betrieben von Privatleuten, die sich für Druckkunst interessieren. Eine Gruppe junger Druckerinnen und Drucker greift dabei die alte Handwerkskunst auf und interpretiert sie in ihren Arbeiten neu. Am Sonntag drucken Lucas Zoglio-Mendes, Lou Rottländer, Lina Manuel und Iris Seyler öffentlich auf der Abziehpresse, außerdem führen sie Besucher in die Kunst des Buchdrucks ein. Sie arbeiten experimentell mit unterschiedlichen Schrifttypen und verschiedenen druckgrafischen Prozessen wie Hochdruck oder Frottage. Der öffentliche Druckworkshop findet von 11 bis 14 Uhr in der Maxstraße 1 statt.