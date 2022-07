Die neuen Maisels-Pins zum Anstecken ans Revers sind schon bestellt. Viele Stammgäste werden sich beim Stadtfest aber auch diesmal wieder mit einem Pin aus früheren Jahren am Stand der Eheleute Schlimmer einfinden.

Am letzten Juli-Wochenende befinden sich Annabella und Roland Schlimmer wieder im Großeinsatz: Seit 2002 sind sie die Seele, die treibende Kraft und die Organisatoren des Maisels-Weizenbierstandes auf dem Stadtfest. „2002 hatte das damalige Betreiber-Ehepaar nach 20 Jahren wegen Terminschwierigkeiten absagen müssen“, erinnert sich Annabella Schlimmer. „Da haben wir gesagt, okay, wir springen mal für ein Jahr ein, damit die schöne Tradition nicht einschläft.“ Aus einem sind nun ebenfalls 20 Stadtfest-Jahrgänge geworden, in denen die Schlimmers den kultigen Maisels-Stand betreuen. In ganz privater Eigeninitiative, ohne Getränkekonzern im Rücken. Am Tresen mischen die Kinder tüchtig mit, und zu vorgerückter Stunde kommt auch mal eine Aushilfskraft zum Einsatz.

Am Stand haben sich längst feste Rituale herausgebildet: Freitagabends versammeln sich hier für ihre allererste Stadtfest-Station unter anderem die Partygänger aus Rimschweiler und die Belegschaft des „Hobbit“. „Um die Zeit sind sie noch fit“, weiß Roland Schlimmer. Und erzählt von Stammgästen, die sie seit Jahrzehnten am Maisels-Stand begrüßen: „Von manchen kommen schon die Kinder und Enkel zu uns.“

Wenn die Kirche rum ist, fließt das Bier

Besonders schön findet Annabella Schlimmer die Stimmung am Sonntagmorgen. „Wenn der Gottesdienst an der Alexanderskirche zu Ende geht und die Bierleitungen zu fließen anfangen. Dann kommen die ersten Gäste – und wir geben unser Frühstücksbier und dazu Weißwurst und Brezeln aus. Ich liebe diese Vormittage.“

Zu finden ist der Stand stets am selben Standort in der Hauptstraße – 2022 aber erstmals mit einem anderen Verkaufswagen. „Unserem Lieferanten ist während der Corona-Pause unser angestammter Maisels-Bierstand durchgerostet“, sagt Annabella Schlimmer. „Den konnten sie uns jetzt nicht mehr hinstellen. Vielleicht wird er aber bis nächstes Jahr repariert.“ Ersatz gefunden hat das Ehepaar bei einem anderen Getränkemarkt. „Von dort bekommen wir einen neutral gehaltenen Wagen, den wir mit Wimpeln schmücken“, berichtet Roland Schlimmer.

Schlaf findet man am Stadtfest kaum

Das Fassbier beziehen die privaten Standbetreiber direkt von der Brauerei Maisels in Bayreuth. Die passenden Gläser und anderes Zubehör organisieren sie selbst. „Natürlich gibt’s bei uns auch andere Getränke – Pils aus der Flasche, aber auch Aperol, Hugo oder Lillet“, sagt Annabella. „Und dieses Jahr kommen wir auch am Bachwasser nicht vorbei. Das ist ja jetzt schwer angesagt“, spricht Annabella Schlimmer vom Mode-Mixgetränk. Erfahrungsgemäß wird das Paar über die drei Stadtfest-Tage wieder nur zwölf Stunden zum Schlafen kommen. „Hinterher brauchen wir zwei, drei Tage zum Regenerieren“, erzählt Roland. „Immerhin sind wir beide schon längst im Ruhestand.“