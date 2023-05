Am Samstag, 20. Mai, geht in der Zweibrücker Innenstadt die neunte Auflage von „Zweibrücken kunstvoll“ über die Bühne. Zugleich wird auf dem Herzogplatz der Zweibrücker Flohmarkt abgehalten. Und auf dem Hallplatz wird um 11 Uhr die zweite „Kids-Galerie“ eröffnet – unter dem Motto „Malt, bastelt oder zeichnet Eure Ideen zum Thema Wasser“. Kinder bis zwölf Jahre hatten knapp 200 Arbeiten zum Thema eingereicht. Diese werden nun bis 12. Juni in leeren Schaufenstern der Hallplatz-Galerie gezeigt. Bei „Zweibrücken kunstvoll“ verwandeln knapp 30 Künstlerinnen und Künstler die Fußgängerzone bis zum Hallplatz in eine Freiluft-Kunstmeile. Mit Exponaten, Ständen und Staffeleien stellen sie von 9.30 bis 15 Uhr vielfältige künstlerische Arbeiten vor. Deren Spektrum reicht von Acryl- und Aquarellmalerei über Zeichnungen bis hin zur Skulptur und Fotografie. Den Künstlern aus Zweibrücken und Umgebung, aus dem nahen Saarland, Pirmasens und Kaiserslautern darf man bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Der Zeichner Matthias Hüther aus Kaiserslautern, der auch schon als Kunsterzieher am Helmholtz-Gymnasium tätig war und eine private Kunstschule in Ixheim leitete, sitzt am Samstag mit seiner Staffelei am Hallplatz. Er stellt dort sein Buch „Mein Skizzenleben“ vor. Ab 10 Uhr schlendert der Akkordeonspieler „Monsieur Hubert“ mit seinem Instrument durch die Innenstadt. Sollte es am Samstag regnen, fällt „Zweibrücken kunstvoll“ aus.