Die Gewerkschaft IG Metall ruft die Beschäftigten des Casar-Drahtseilwerks in Kirkel-Limbach (Saarpfalz-Kreis) zum Warnstreik auf. Nach Ablauf der Friedenspflicht am 28. Oktober soll die Nachtschicht am frühen Samstagmorgen ab 5 Uhr die Arbeit niederlegen. Vertrauensleute der IG Metall wollen die Belegschaft am Werkstor „mit passender Dekoration“ empfangen, wie es heißt. Den Arbeitgebern wird vorgeworfen, über Wochen die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie verschleppt zu haben, „um jetzt ein völlig unzureichendes Angebot zu unterbreiten“, so Gewerkschaftssekretär Martin Zimmer.