Am Samstag steigt eine Sonderaktion zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens in Zweibrücken: der Walking-Tag. Laut dem Kreisbeauftragten für das Sportabzeichen, Peter Ehrmantraut, hätten sich vorab schon drei, vier Teilnehmer angemeldet. Los geht es um 14 Uhr an der Brücke Gutenbergstraße an der Heilig-Kreuz-Kirche. „Mit oder ohne Stöcke, wie man will“, erklärt Ehrmantraut. Von dort werden 1,1 Kilometer durch die Allee gelaufen, danach je zweimal 1,6 Kilometer und zurück über den Rosenweg bis zum ehemaligen Dorndorfgelände. „Das macht zusammen 7,5 Kilometer, die man fürs Erbringen der Ausdauerleistung braucht.“

Regelmäßige Mittwochstreffs gibt es (ab 17 Uhr, Westpfalzstadion) noch am 26. August und am 2., 9., 16., 23. und 30. September. Am Sonntag, 20. September, steigt ab 9 Uhr (ehemaliges Hotel Hasengarten in Niederauerbach) noch ein Radfahrtag. Das Schwimmen fällt 2020 aus.