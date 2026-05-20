Innerhalb der Dauerbaustelle der A8 zwischen dem Neunkircher Kreuz und der Stadt Neunkirchen verengt sich der Verkehr in Fahrtrichtung Luxemburg am Samstag auf eine Fahrspur. Wie die deutsche Autobahn GmbH mitteilt, ist am 23. Mai, 8 bis 18 Uhr, der Streckenabschnitt zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt betroffen – im Bereich der Kasbruch-Talbrücke. Grund für die Sperrung einer Spur seien Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeiter auf der Baustelle. Verkehrsstörungen könne man nicht ausschließen.