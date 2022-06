Am Samstag ist Zweibrücken Etappenstadt beim A-Junioren-Radrennen „Saarland Trofeo“. Die 22 Rennteams, darunter 17 Nationalmannschaften, begeben sich auf ein 14 Kilometer langes Einzelzeitfahren rund um die Stadt. Start ist um 10 Uhr auf dem Herzogplatz, direkt vor dem Rathaus, das Ziel in der Herzogstraße. Vom Herzogplatz aus führt die Strecke in Zweibrücken über die Gutenberg- in die Hofenfelsstraße in Richtung Niederauerbach (Carl-Pöhlmannstraße - Heilbachstraße - Gersbergerhofstraße), von wo es über die Militärstraße in Richtung Deponie Rechenbachtal geht. Von dort fahren die Pedaleure über die Höhenstraße (L465) zurück in Richtung Innenstadt und über die Amerikastraße bei der Fachhochschule, die Landstuhlerstraße steil hinab und Hofenfelsstraße wieder zurück zum Herzogplatz.

Entlang der Route kommt es am Samstag zwischen 10 und 12.30 Uhr zu Sperrungen, Umleitungen und absoluten Halteverboten. Auch Anwohner werden von der Stadtverwaltung gebeten, die besagten Straßen in diesem Zeitraum nicht zu befahren. Vorsicht: In der Abfahrt die Landstuhlerstraße hinunter sind die Fahrer bis zu 80 Stundenkilometer schnell. Polizei, Ordnungsbehörde und Technisches Hilfswerk begleiten die Verkehrsführungen und Sperrungen im Streckenverlauf. Wer am Samstagmorgen beispielsweise nach Mörsbach will, muss in diesem Zeitraum über Oberauerbach und Großbundenbach fahren.