Von Patrick Göbel

Am Samstag, 11. März ab 14 Uhr gibt es in der Pirminiushalle (Pfalzstraße 1) in Blieskastel-Bierbach wieder einen Second-Hand-Basar für Kinder- und Jugendkleidung. Käufer und Interessierte können sich schon für die warmen Tage wappnen, denn es gibt Sommerklamotten zu kaufen. Aber auch Spielzeug und andere Sachen warten auf neugierige Kinderaugen. Es ist der 54. Second-Hand-Basar; er dauert drei Stunden und wird gegen 17 Uhr enden. Der Erlös geht an die Jugendarbeit des TV Bierbach.