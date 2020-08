Am Samstag kommen sie wieder – die Saarländer. Grund: Es ist Mariä Himmelfahrt, ein Feiertag im Saarland, nicht aber in Rheinland Pfalz. Im Vergleich zu den Vorjahren können Citymanagement und Gemeinsamhandel wegen der Corona-Pandemie keine üppige Veranstaltung feiern, dennoch hat es etwas für den (Nicht-)Feiertag geplant.

Dass im Nachbarland Feiertag ist, soll den Händlern in der Rosenstadt Geld in die Kassen spülen. Die Corona-Krise macht einem facettenreichen Programm in diesem Jahr jedoch den Garaus, sagt Citymanagerin Petra Stricker. Ein abgespecktes Programm haben Citymanagement und Gemeinsamhandel für die Saarländer dennoch auf die Beine gestellt.

Ab 11 Uhr wird Rosenkönigin Annika I. am Samstag in der Innenstadt Rosen verschenken, auf dem Alexanderplatz ist zeitgleich Samstags- und auf dem Hallplatz Bauernmarkt. Zudem wird die „StadtGalerie“ fortgesetzt. Dabei haben 64 lokale Künstler ihre Werke in den ansässigen Geschäften ausgestellt. Vor jeden Laden, der ein Kunstwerk ausstellt, hat der Zweibrücker Graffiti-Künstler Peter Schaumburger als Erkennungszeichen eine Rose aufs Bodenpflaster gesprüht. Die Händler, so Stricker, haben zudem kleine Überraschungen geplant, in den Modeboutiquen gibt’s zusätzlich Rabatt auf die Sommermode. Außerdem sind auf dem Herzogplatz die Wanderbäume zu bestaunen. Weitere Infos zum Saarländertag gibt es beim Citymanagement, Telefon 06337 921111.