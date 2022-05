Der Kindergarten Kleinsteinhausen lädt für Samstag zum Spiel- und Bewegungsfest ein, von 11 bis 15 Uhr an der Hütte am Dusenbrücker Weg. Es gibt Angebote für die Kinder, verkauft werden Würstchen, Getränke, Kaffee und Kuchen. Bons gibt’s vorab in der Kita und vor Ort. Jeder kann kommen, der Erlös kommt dem Kindergarten zugute.