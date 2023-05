Das Fashion Outlet Zweibrücken lädt am Samstag, 27. Mai, zwischen zwölf und 17 Uhr, zu einer Job-Party, einer centereigenen Arbeitsplatz-Vermittlung, ein. In lockerer Atmosphäre, bei Schnittchen und Getränken, könne sich Interessierte über das Arbeitsstellenangebot bei den Outlet-Mietern und bei der Verwaltung informieren. Aktuell sind nach Angaben des Fashion Outlets 78 der rund 1250 Stellen frei, das Angebot reicht von stundenweisen Einsätzen von Werkstudenten über Leitungsfunktionen im Verkauf bis zur verantwortlichen Stellen in der Rechtsabteilung des Center-Managements. Outlet-Mieter bilden auch Einzelhandelskaufleute aus. Über die Möglichkeiten für das kommende Lehrjahr informieren sie am Samstag. Bei der ersten Job-Party im September vorigen Jahres seien viele Kontakte entstanden, aus denen sich eine ganzen Reihe von neuen Beschäftigungsverhältnissen ergeben hätten, erklärte Center-Chef Uli Nölkensmeier im Nachgang. Weil ein Erfolg, will man daran anknüpfen. Eine Übersicht freier Stellen findet sich auf der Internetseite des Outlets.