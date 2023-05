Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zwei Teams aus Kaiserslautern duellieren sich in der Bundesliga. Am Samstag steigt der Stadtgipfel in der Thaleischweilerer Holzmühle. Was hat ein Schuh damit zu tun, und welche Rechnungen will der Lokalmatador beglichen haben?

Die Holzmühle in der Thaleischweilerer Gutenbergstraße 24 ist am Samstag Austragungsorts des Kaiserslauterer Stadtduells in der Darts-Bundesliga Süd. Der DC Nostra Dart Mus, der auf Platz