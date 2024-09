Am Samstag, zwischen 8 und 16 Uhr, ist wieder Flohmarkt in Homburg; er ist der größte in der Region. Parken kann man auf der Schotterrasenfläche am ehemaligen Hallenbad, am Amtsgericht, am Zweibrücker Tor oder am Musikpark. Parken kann man ab Montag, 9. September, auf dem Parkplatz Am Forum aber nicht mehr: Dann wird er komplett gesperrt. Dort wird das Zelt für die Homburger Wiesn aufgebaut, so die Stadt.

Am Marktplatz: Fairtrade-Markt mit Tanzgruppe aus Simbabwe

Ebenfalls morgen findet nur fünf Auto- oder 15 Gehminuten vom Flohmarkt entfernt der Fairtrade-Markt auf dem Historischen Marktplatz statt. Zwischen 10 und 15 Uhr werden Partnerorganisationen des veranstaltenden Vereins „Miteinander – füreinander“, der den Homburger Weltladen betreibt, vor Ort sein. Auch eine Tanzgruppe aus Simbabwe, Afrika wird Workshops am Gymnasium Johanneum anbieten und gegen 14 Uhr auf dem Marktplatz auftreten. Zudem gibt es Kunsthandwerk aus aller Welt, Kostproben fair gehandelter Lebensmittel und Mitmachangebote.