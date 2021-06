Mörsbach bemüht sich laut Bernd Lohrum von der Zweibrücker Initiative „Pro Fahrrad“ seit vielen Jahren um einen sicheren und komfortablen Radweg nach Zweibrücken. Aus diesem Grund findet am Samstag, 19. Juni, eine Fahrrad-Demo statt.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in der Steinackerstraße in Mörsbach. Der Start ist für 15 Uhr geplant. Gefahren werden soll entlang des geplanten Radwegs von Mörsbach bis in die Innenstadt. Am Ziel in Zweibrücken gibt es für die Teilnehmer ein Eis.

Lohrum hofft, dass möglichst viele Menschen sich beteiligen und auch Personen in ihrem Umfeld ansprechen und die Teams beim Stadtradeln aktivieren. Damit soll das Anliegen mit größerem Nachdruck bei der Politik ankommen. Wer mitfährt, sollte Mundschutz und Warnweste mitbringen.

Bereits vergangene Woche demonstrierten über 100 Radfahrer für bessere Radwege in der Zweibrücker Innenstadt.