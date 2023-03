Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag ist ganz einfach zu erkennen, wer das Einzelzeitfahren der Saarland Trofeo gewonnen hat. Der A-Jugendliche, der am Zweibrücker Start- und Zielort auf dem Herzogplatz am Ende auf dem „Hot Seat“ sitzt, war der Schnellste und hat gute Aussichten, auch die viertägige Rundfahrt durch den Bliesgau zu gewinnen.

Einen „Hot Seat“ kennen die meisten wohl von den Wintersportübertragungen im Fernsehen. Da nimmt der Führende im Gesamtklassement solange Platz, bis einer besser war. So einen