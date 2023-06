Für Samstag, 24. Juni, lädt der Freundeskreis Freibad „ErSchließ mich neu“ alle Sport- und vor allem Schwimmbegeisterten ein, ein Zeichen zu setzen für den Erhalt des 66 Jahre alten Bades an der Schließ. Dabei kann jeder schwimmen, laufen oder radeln. Einen Kilometer laufen in der Allee, 100 Meter Schwimmen im Freibad und zehn Minuten Spinning (Ausdauerradeln auf einem Trimmrad) am Fitnessstudio Trimini stehen zur Auswahl. Wer möchte, kann auch zwei oder drei Disziplinen absolvieren. Eine reicht aber, um seine Stimme fürs Freibad abzugeben.

Von 10 bis 17 Uhr geht die Aktion in der Allee und am Freibad-Pavillon über die Bühne. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Abschluss spielt die Band Generation X von 17 bis 19 Uhr am Trimini.