Am Samstag, 27. Januar, beginnt um 12 Uhr auf dem Zweibrücker Hallplatz eine Kundgebung für Demokratie in Deutschland. Angemeldet wurde die Demonstration „Demokratie first“ vom Stadtratsmitglied Aaron Schmidt (Die Partei). Ähnliche Demonstrationen hatte es am vergangenen Wochenende bereits in vielen Städten Deutschlands gegeben. Auf der Kundgebung wird unter anderem Oberbürgermeister Marold Wosnitza sprechen. Mit dabei sein wird auch das Bündnis Buntes Zweibrücken. Dessen Initiatorin Ingrid Satory kündigt an, sie werde ebenfalls eine Rede halten. Satory sagt, dass es spätestens nach den Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über das obskure Rechtsradikalen-Treffen am 25. November in einer Potsdamer Villa in ganz Deutschland einen „Ruck in der Bevölkerung“ gegeben habe. „Die Leute haben gemerkt, dass sie jetzt auch mal aufstehen.“ Rechtsextremismus, so die Initiatorin des Bündnisses, gebe es in Zweibrücken schon seit längerer Zeit. Die betreffenden Personen seien bekannt. „Gottseidank sind es offiziell nicht sehr viele“, sagt Satory. Sorgen bereiten ihr Personen aus der Mitte der Gesellschaft, die aus Unmut gegenüber der Ampel-Regierung jetzt aus Protest rechtsextremistische Parteien unterstützen. Mit Gegendemonstrationen rechnet Satory für Samstag nicht. „Vielleicht kommen einzelne rechte Beobachter dazu, aber die treten ja nicht laut auf.“