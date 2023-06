Mitarbeter des Transplatationszentrum an der Uni-Klinik (UKS) beantworten am Samstag auf dem Christian-Weber-Platz alle Fragen zum Thema Organspende. Los geht es um 11 Uhr.

„Organspende ist ein wichtiges Thema, über das man sich informieren und unterhalten solle“, sagt Susanne Brehmer, Teamleiterin der UKS-Transplantationsambulanz. Deshalb stehen Mitarbeiter am Samstag am Infostand auf dem Christian-Weber-Platz sämtlichen Fragen zur Organspende Rede und Antwort. Wer will, kann gleich vor Ort einen Organspendeausweis für sich ausfüllen und mitnehmen.

Zudem gibt es für die Kinder ein großes Spiel- und Bastelprogramm, für Erwachsene Kaffe und kleine Snacks. Zudem steht ein Glücksrad parat. Dessen Preise und alles andere sind laut Brehmer Spenden zahlreicher Firmen und Betriebe.