Was ist es doch übel, wenn man sich auf eine schöne Feier gefreut und Corona einem diese so richtig versaut hat – Enttäuschung pur für die Abiturienten, die keinen Abiball feiern durften, die Brautpaare, die in ganz kleinem Kreis heiraten oder das Brautkleid noch mal einmotten und die Geburtstagskinder, die rund werden und jede Menge Gäste erwartet hatten. Rund wird man eben nur an diesem einen Tag! Man soll Feste feiern, wie sie fallen, das geht jetzt nicht.

Alles über den Haufen geschmissen – monatelange Vorbereitungen, Ideen und Gedanken, in die man sich hineingesteigert hat, Einladungen wurden verschickt und die Gäste der Gesundheit und Ansteckung wegen dann wieder ausgeladen. An Tagen, an denen die geliebten und ungeliebten Nachbarn, Freunde und Verwandten sich die Türklinke in die Hand geben würden, ist diese geschlossen, das Geburtstagskind so ziemlich alleine. Dafür klingelt das Handy ununterbrochen und Glückwünsche kommen übers Internet – feiern im Homeoffice sozusagen mit abgespecktem Buffet. Also hoch die Tassen, liebe Jubilare in Corona-Quarantäne. Wir feiern mit euch und lassen die Sektkorken knallen. Und ein bisschen leid tut ihr uns auch!