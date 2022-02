Im Tarifkonflikt im öffentlichen Bankwesen ruft die Gewerkschaft Verdi für Montag und Dienstag zu einem erstmals zweitägigen Warnstreik in den saarländischen Sparkassen und in der Landesbank Saar auf. Am 14. und 15. Februar bleiben fast 85 Prozent aller Sparkassenfilialen im Saarland geschlossen. Die Kreissparkasse Saarpfalz, so ihr Homburger Sprecher Ingo Sonnenschein auf Anfrage, hält an beiden Tagen alle Geschäftsstellen geschlossen – mit Ausnahme der Filiale Rohrbach, die geöffnet bleibt. Nutzbar bleiben an den Streiktagen die Automaten, das Internet-Banking sowie jeweils von 8.30 bis 16 Uhr das Servicecenter mit der Telefonnummer 06841 1000. Die Streikenden halten pandemiebedingt ihre zentrale Streikversammlung übermorgen, Montag, 10 bis 12 Uhr, in virtueller Form an den heimischen Computern ab. Stellvertretend für ihre streikenden saarländischen Kollegen treffen sich am Dienstag 200 Bankbeschäftigte ab 9.30 Uhr vor der Saarbrücker Ludwigskirche für eine Liveschalte zur bundesweiten Streikkundgebung in Berlin.