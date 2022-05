Am Montag, 16. Mai, 10 Uhr, startet das Zweibrücker Freibad an der Schließ in seine Badesaison 2022. Laut Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke, bleibt das Bad bis Mitte September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet; die Kasse schließt jeweils um 18 Uhr. Bei ungünstigem Wetter könne das Freibad zwischendurch auch mal früher am Tag oder eventuell für mehrere Tage geschlossen werden. Letzter regulärer Badetag 2022 soll Samstag, 17. September, sein, gefolgt vom abschließenden Hundeschwimmen tags darauf. Sollte die Sonne im September weiterhin lachen, könnte das Freibad aber auch noch eine Woche länger den Betrieb aufrecht erhalten. Für die vier Wochen vom 25. Juli bis 21. August wird eine Schließzeit für das Hallenbad angekündigt: Dann stehen im Badeparadies Wartungsarbeiten an.

Tageskarten kosten wieder drei und zwei Euro

Bei den Eintrittspreisen kehren die Stadtwerke zu den Vor-Corona-Tarifen zurück. Hatten die Badegäste im Vorjahr einen Aufschlag von 50 Cent für Internet-Providerkosten entrichten müssen – mit zusätzlicher EDV-Technik konnten Online-Ticketkäufe bei Bedarf zur Nachverfolgung ans Gesundheitsamt gemeldet werden –, kostet die Tageskarte für Erwachsene nun wieder drei Euro. Vier- bis 17-Jährige und alle anderen Ermäßigten bezahlen zwei Euro. Mehrfachkarten werden dieses Jahr nicht angeboten; dafür behalten bereits erworbene Mehrfachtickets aus den Vorjahren ihre Gültigkeit noch bis zum Ende der Badesaison 2023.

Online kann man in diesem Jahr keine Schwimmbadkarten mehr kaufen. Werner Brennemann: „Wie früher dürfen jetzt wieder bis zu 1800 Badegäste pro Tag kommen. Da ist keine Vorreservierung mehr nötig wie 2021, als das Baden nur in zwei Schichten am Tag zu jeweils maximal 300 Personen möglich war.“

Freien Eintritt an der Schließ haben Geburtstagskinder bis 15 Jahre sowie Inhaber der Ehrenamts- beziehungsweise Jugendleitercard.